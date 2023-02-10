Оскароносный режиссер: От победы Украины зависит мир всех нас

«Люди проявляют солидарность и много поддержки, приняли много беженцев, организуют много благотворительных проектов, – сказал Хазанавичус. – Конечно, есть ультраправые и ультралевые, которые обычно одинаково и однобоко воспринимают внешнюю политику. Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения. Большинство все же понимает, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее одержать».

Хазанавичус в 2011 году получил «Оскар» за фильм «Артист» в номинации «Лучшая картина». В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut («Режь»). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.