Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 09:55

В Израиле накаляется внутриполитическая ситуация, вызванная планами правительства Биньямина Нетаньяху реформировать юридическую систему государства и ограничить полномочия Высшего суда справедливости Израиля (БАГАЦ), который defacto наделил себя правом отменять или временно приостанавливать действие законов, принятых большинством законодательного собрания (Кнессета). Суть противоречий, раскалывающих сегодня израильское общество, наиболее четко отражена в заявлении министра юстиции Ярива Левина – «Суд больше не будет отменять законные решения правительства и Кнессета» и в ответе одного из лидеров оппозиции, экс-министра обороны Бени Ганца – «Это не реформа, а государственный переворот!»

В результате, уже шестую неделю, по субботам, по всей стране проходят демонстрации протеста, в которых принимают участие десятки тысяч граждан. В частности, во вчерашних акциях, прошедших в Тель-Авиве, Иерусалиме, Модиине, Ришон ле-Ционе, Беэр-Шеве, Кирьят-Оно и других израильских городах приняли участие около двухсот тысяч демонстрантов. Наиболее массовой, как обычно, была демонстрация в Тель-Авиве. Ее организаторы попросили опустить флаги в знак траура по двум детям и двадцатилетнему юноше, ставших накануне жертвами теракта в Иерусалиме, после чего участники демонстрации перекрыли шоссе «Аялон», являющееся основной транспортной артерией центра страны. По мнению наблюдателей, численность и эмоциональный накал вчерашних митингов во многом объясняется беспрецедентной критикой в адрес Высшего суда справедливости Израиля, содержащаяся в опубликованном на исходе субботы заявлении лидеров партий, входящих в правительство Нетаньяху, которые обвинили БАГАЦ в попытке совершить акт, тождественный военному перевороту. Причиной столь бурной, близкой к истерике реакции коалиционных партнеров стала обращенная к Нетаньяху просьба Высшего суда справедливости отреагировать в течение месяца на гражданский иск, требующий временно отстранить его от должности премьер-министра. Напомню в этой связи, что суд над Нетаньяху идет уже второй год и с точки зрения закона, Нетаньяху, как действующий глава Кабинета министров, не имеет права инициировать или продвигать судебную реформу, поскольку это является конфликтом интересов.

Однако с точки зрения правящей коалиции, просьба Высшего суда справедливости является, по сути, «незаконной попыткой свергнуть действующего премьера». «Народ и его представители никогда не смирятся с вердиктом суда, принимающим решение о перевороте, - говорится, в частности, в заявлении лидеров коалиционных партий. - Они никогда не примут возможность незаконной отмены выборов и господства воли избирателей. Покушение на израильскую демократию – это черный флаг, даже если все происходит под прикрытием судебных мантий". Позицию левоцентристского лагеря, демонстрирующего редкое для израильских реалий единство в стремление не допустить реформирование судебной системы, выразил лидер парламентской оппозиции, экс-премьер-министр Яир Лапид, в частности, заявивший:

"Всего 24 часа прошло после страшного теракта в Иерусалиме. Но чем занимаются оторванные от народа главы коалиции? Они занимаются юридическими проблемами главы правительства. Это яснее ясного доказывает, почему премьер-министр с тремя обвинительными заключениями и его министры, являющиеся осужденными преступниками, не могут продолжать управлять страной. Предлагаю главам коалиции остановить продвижение безумной юридической реформы и переключиться на решение реальных проблем Израиля. Пусть министры Нетаньяху займутся обеспечением безопасности граждан, а не подстрекательством". По мнению аналитиков, масштабы и острота общественной дискуссии, связанной с правомерностью и истинными целями юридической реформы правительства, могут привести стран к драматическому расколу израильского общества, подобного тому, который вызвало в 1994 году подписание израильско-палестинских «Соглашений Осло», за которое премьер-министр Ицхак Рабин вначале получил Нобелевскую премию Мира, а спустя год – две пули религиозного фанатика.