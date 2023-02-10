В Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию

Документ будет базироваться на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Проект резолюции с осуждением войны России в Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине начала войны, сообщают российские СМИ.

Планируется, что в заседании ГА ООН примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, а также несколько министров иностранных дел европейских стран.

Помимо этого, на 24 февраля запланировано заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине на уровне министров, в котором помимо Блинкена, Борреля и Кулебы примут участие главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и других стран Евросоюза или их заместители.

Изначально ожидалось, что в заседании Совбеза ООН примет участие Зеленский, однако, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.