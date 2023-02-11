Байрамов отправился в Каир
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Каир, говорится в сообщении МИД АР в Twitter.
В рамках визита глава азербайджанской дипломатии проведет двусторонние встречи.
Кроме того, Байрамов представит Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения на Международной конференции Лиги арабских государств "Поддержка города Гудс (Иерусалим) и его населения".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!