Байрамов отправился в Каир

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Каир, говорится в сообщении МИД АР в Twitter.

В рамках визита глава азербайджанской дипломатии проведет двусторонние встречи.

Кроме того, Байрамов представит Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения на Международной конференции Лиги арабских государств "Поддержка города Гудс (Иерусалим) и его населения".