51 человек спасен сотрудниками МЧС Азербайджана в Кахраманмараше фото; видео
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, задействованные в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, спасли из-под завалов в районе Кахраманмараша 51 человека.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.
Согласно сообщению, в ходе поисково-спасательных операций азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 51 человека, а также тела 518 человек.
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