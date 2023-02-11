Главы МИД Турции и Греции встретятся в районе землетрясения
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит сегодня Турцию, где встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, говорится в сообщении греческого МИД.
"Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой спасательной команды, действующей в районах, которым нанесен катастрофический ущерб от недавних землетрясений. Дендиас также посетит оперативный центр в Антакье и будет проинформирован о последних событиях, касающихся усилий по спасению людей из-под завалов, а также возникших потребностях в гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.
"В ходе визита будут также рассмотрены пути дальнейшего содействия Греции в преодолении разрушительных последствий землетрясений", - сообщили в ведомстве.
Глава МИД Греции дал указание постоянному представительству Греции при ООН в Женеве принять меры по оказанию экстренной гуманитарной помощи Турции и Сирии через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Кроме того, замглавы ведомства Андреас Кацаниотис взял на себя координацию организаций и частных лиц, желающих оказать помощь в сборе гуманитарной помощи для пострадавших районов Турции и Сирии, говорится в сообщении.