Самолет flyDubai совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании flyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Махачкала, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с сильным туманом в пункте назначения, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Самолет Boeing 737 приземлился в бакинском аэропорту в 03:52 по местному времени.

Пассажиры и экипаж рейса на данный момент находятся в транзитной зоне бакинского аэропорта.