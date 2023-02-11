Акция протеста молодых азербайджанских волонтеров и экологов на дороге Лачин - Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается уже 63-й день.

Утром экоактивисты исполнили государственный гимн.

Участники акции стоят с плакатами на азербайджанском, русском и английском языках о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, скандируют лозунги «Азербайджанский народ защищает свои богатства!», «Азербайджан не дремлет, он хозяин своих богатств!», «Азербайджан един, владеет своим богатством!», «Стоп экоцид!»

Территория проведения экоакции полностью открыта для проезда транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.