Главы Минобороны США и Украины обсудили ситуацию в зоне боевых действий

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым приоритеты очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"Министр обороны Остин обсудил по телефону с украинским министром обороны Алексеем Резниковым приоритеты заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брюсселе, в том числе ПВО и артиллерию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в зоне боевых действий.