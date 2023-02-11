Азербайджан отправил в Турцию генераторы фото
Из снабжения Инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана в Турцию отправлены генераторы высокого напряжения.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Генераторы для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии были переправлены в Турцию транспортными средствами, пояснили в ведомстве.
Меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции реализуются по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.