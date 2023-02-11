Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:14

В этом году угрозу Кремлю будут представлять не либералы, а патриоты, которые недовольны неудачами российской армии на войне с Украиной, считает депутат Госдумы от «Единой России» и политтехнолог кремлевской администрации Олег Матвейчев. Он предупредил об угрозе турбо-патриотического майдана в России. Со всеми внутренними врагами российская власть, казалось бы, справилась. Штрафы и сроки за «фейки о спецоперации» и даже безобидные лайки под той или иной информацией в социальных сетях. Оппозиция либо за границей, либо под статьей, либо запугана так, что и рта боится открыть даже на собственной кухне, не говоря уже об общественных площадках. Книги «иноагентов» продаются как журналы для взрослых – в плотной непрозрачной упаковке и с соответствующей печатью.

За лозунги «миру – да, нет войне!» полицейские винтят мгновенно и везут в кутузку. Про парламентскую оппозицию вроде «коммунистов» дедушки Зюганова и «эсеров» экзальтированного Сергея Миронова и говорить нечего – из «оппозиции его величеству» они давно уже стали «оппозицией его величества», старательно отрабатывая депутатские оклады, многочисленные льготы и изысканные обеды в столовой Государственной Думы, стоящие сущие копейки. Казалось бы, идеальные условия, живи, радуйся и продолжай безумствовать в Украине да обкладывать население новыми поборами. Но не тут-то было. Не хватает драйва, «движухи». Нужен новый внутренний враг. Иначе непорядок получается - структур по борьбе с кем угодно хоть пруд пруди, добровольных пособников, стукачей и секретных сотрудников - и того больше. А врагов нет. Этак могут и бюджет сократить. Поэтому власть в России начинает поиск новых врагов. Хотя бы потому, что все потенциальные проекты развития России закончились, причем все без исключения провалены. А удерживать власть и обосновывать ее узурпацию как-то надо. Это делает переход к новому этапу внутренних репрессий объективно неизбежным, ведь он последний довод нынешней российской власти о ее нужности народу. Да еще и дополнительная «кормушка» для силовиков и политической обслуги. Z-патриоты при таких условиях – вполне подходящая цель. Как сказал Олег Матвейчев, вхожий в некоторые кремлевские кабинеты, «в очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что все, выходим на улицы, убираем какого-нибудь «вора Шойгу». И все пойдет «по майданному сценарию».

Действительно, z-патриоты стали очень много себе позволять. Они откровенно раскачивают лодку, чего так боятся в Кремле. То Сергея Чемезова критикуют за завышенные в разы цены на дроны «Ростеха». То руководство Министерства обороны обвиняют в некомпетентности. А то и вовсе замахиваются на святое, подвергая критике цели «специальной военной операции». Не буду здесь обильно цитировать то, что пишут в самых лояльных и z-патриотических пабликах. Приведу лишь две цитаты из военкора Александра Коца, звезды российского ура-патриотизма, который готов оправдать все, что делает Кремль в Украине: «…в освобожденные города заходишь, там в глазах рябит от жовто-блакитного. В каждом парке памятник захиснику батькивщины. На каждой школе табличка мраморная с погибшим героем АТО из этого поселка. Там в каждой школе класс защиты отечества... И это дает свои плоды. Эти люди себя русскими не считают… Это уже другие люди, другая нация».