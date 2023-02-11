В России поставят крест на Z актуальный комментарий
В этом году угрозу Кремлю будут представлять не либералы, а патриоты, которые недовольны неудачами российской армии на войне с Украиной, считает депутат Госдумы от «Единой России» и политтехнолог кремлевской администрации Олег Матвейчев. Он предупредил об угрозе турбо-патриотического майдана в России.
Со всеми внутренними врагами российская власть, казалось бы, справилась. Штрафы и сроки за «фейки о спецоперации» и даже безобидные лайки под той или иной информацией в социальных сетях. Оппозиция либо за границей, либо под статьей, либо запугана так, что и рта боится открыть даже на собственной кухне, не говоря уже об общественных площадках. Книги «иноагентов» продаются как журналы для взрослых – в плотной непрозрачной упаковке и с соответствующей печатью.
За лозунги «миру – да, нет войне!» полицейские винтят мгновенно и везут в кутузку. Про парламентскую оппозицию вроде «коммунистов» дедушки Зюганова и «эсеров» экзальтированного Сергея Миронова и говорить нечего – из «оппозиции его величеству» они давно уже стали «оппозицией его величества», старательно отрабатывая депутатские оклады, многочисленные льготы и изысканные обеды в столовой Государственной Думы, стоящие сущие копейки.
Казалось бы, идеальные условия, живи, радуйся и продолжай безумствовать в Украине да обкладывать население новыми поборами. Но не тут-то было. Не хватает драйва, «движухи». Нужен новый внутренний враг. Иначе непорядок получается - структур по борьбе с кем угодно хоть пруд пруди, добровольных пособников, стукачей и секретных сотрудников - и того больше. А врагов нет. Этак могут и бюджет сократить.
Поэтому власть в России начинает поиск новых врагов. Хотя бы потому, что все потенциальные проекты развития России закончились, причем все без исключения провалены. А удерживать власть и обосновывать ее узурпацию как-то надо. Это делает переход к новому этапу внутренних репрессий объективно неизбежным, ведь он последний довод нынешней российской власти о ее нужности народу. Да еще и дополнительная «кормушка» для силовиков и политической обслуги.
Z-патриоты при таких условиях – вполне подходящая цель. Как сказал Олег Матвейчев, вхожий в некоторые кремлевские кабинеты, «в очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что все, выходим на улицы, убираем какого-нибудь «вора Шойгу». И все пойдет «по майданному сценарию».
Действительно, z-патриоты стали очень много себе позволять. Они откровенно раскачивают лодку, чего так боятся в Кремле. То Сергея Чемезова критикуют за завышенные в разы цены на дроны «Ростеха». То руководство Министерства обороны обвиняют в некомпетентности. А то и вовсе замахиваются на святое, подвергая критике цели «специальной военной операции».
Не буду здесь обильно цитировать то, что пишут в самых лояльных и z-патриотических пабликах. Приведу лишь две цитаты из военкора Александра Коца, звезды российского ура-патриотизма, который готов оправдать все, что делает Кремль в Украине: «…в освобожденные города заходишь, там в глазах рябит от жовто-блакитного. В каждом парке памятник захиснику батькивщины. На каждой школе табличка мраморная с погибшим героем АТО из этого поселка. Там в каждой школе класс защиты отечества... И это дает свои плоды. Эти люди себя русскими не считают… Это уже другие люди, другая нация».
И еще из него же: «Не будет Украина ближайшие два-три поколения вместе с нами сожительствовать как братский народ, к сожалению. Много крови пролилось. Очень много погибших. Фактически не осталось на Украине ни одной семьи, у которой кто-то не погиб или не ранен, либо родственник, либо знакомый».
Это же сущая крамола с точки зрения российской власти. Заслуживающая наказания, пока не переросла во что-нибудь серьезное и антигосударственное. А, впрочем, все логично и все закономерно. Z-патриоты забыли одно простое правило: когда вы всеми силами продвигаете форму социального устройства, при которой человеческая жизнь ничего не стоит, то очень вероятно, что этой жизнью, которая ничего не стоит, будет ваша.
По мнению российской власти, лояльность должна быть только безоговорочной, восхищенной и не рассуждающей. Все остальное не в счет. И z-патриотам предстоит в ближайшее время ощутить это на себе.