Лондон и Киев обсуждают организацию военного производства в Украине

Газета пишет, что британские представители рассматривают и обсуждают возможности "создания совместных предприятий, которые производили бы на украинской территории оружие и транспортные средства по лицензии".

Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники в отрасли.

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают в Киеве планы производства в Украине вооружения и военной техники.

Издание отмечает, что "другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, при этом британские компании стремятся не допустить, чтобы французские и немецкие конкуренты нанесли им сокрушительный удар".

"Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди", сообщил The Telegraph один из руководителей в сфере оборонной промышленности.

"Это произошло после того, как Риши Сунак (премьер-министр Великобритании – ред.) открыл дверь для отправки Великобританией истребителей в Украину в ответ на просьбы украинского президента Владимира Зеленского во время его неожиданной поездки в Лондон на прошлой неделе", - указывает издание.

В статье говорится, что производство на совместном предприятии в Украине "помогло бы покончить с зависимостью Киева от подачек с Запада".

Газета напоминает, что европейские союзники и США отправили Киеву оружия и техники на "миллиарды фунтов, но Украина по-прежнему нуждается в огромных объемах поддержки".

По словам авторов, эти потребности вызывают опасения в связи с тем, что Запад не сможет увеличить производство в достаточной степени, чтобы пополнить свои собственные оружейные склады и продолжать поставлять оружие Украине.

Даунинг-стрит и Минобороны отказались от комментариев, заявив, что это вопрос промышленности, отмечает The Telegraph.