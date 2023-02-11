В Украине анонсируются громкие отставки
Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе могут быть приняты уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве Таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции", - сказал Данилов.
"Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются, - отметил он. - Это касается всех органов, которые этим занимались, - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну".
Президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером сообщил о "новых кадровых решениях, которые ожидаются по всем ветвям власти", но не уточнил, каких ведомств они коснутся.