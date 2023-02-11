В Украине анонсируются громкие отставки

Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе могут быть приняты уже в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве Таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции", - сказал Данилов.