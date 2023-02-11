Пригожин сообщил о взятии «вагнеровцами» поселка под Бахмутом фото; видео
Поселок городского типа Красная гора, располагающийся в Бахмутском районе Донецкой области Украины, был взят ЧВК «Вагнер».
Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора. После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км плюс-минус есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар - это не так», - написал Пригожин.