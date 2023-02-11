МИД: Ереван злоупотребляет правозащитными механизмами ООН новость дополнена
Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН и ведет лживую пропаганду.
Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что Азербайджан якобы проигнорировал письмо мандатариев Совета ООН по правам человека, в котором к правительству Азербайджана предъявлялось требование дать разъяснения относительно «военных преступлений», якобы совершенных Вооруженными силами Азербайджана.
«Это заявление армянской стороны является еще одним примером лицемерия страны, которая на протяжении десятилетий проводила агрессивную политику, попирала основные права почти миллиона азербайджанцев, совершала многочисленные военные преступления и массовые расправы над военными и гражданскими лицами. К сожалению, в этих целях сейчас Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН, в том числе Управлением Верховного комиссара по правам человека, договорными органами и мандатариями, ведет лживую пропаганду», - сказал Гаджизаде.
По его словам, армянская сторона в искаженном виде использует очередной запрос мандатариев ООН к Азербайджану.
«Тем самым Ереван хочет прикрыть военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и азербайджанцев, и отвлечь внимание международного сообщества», - отметил он.
Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан всегда серьезно относился к своим международным обязательствам, и в этом контексте верен своим обязательствам, вытекающим из международных конвенций и международного гуманитарного права.
«В отличие от Армении, Азербайджан расследует некоторые утверждения о нарушении требований международного гуманитарного права во время военных операций и отвечает на соответствующие запросы в рамках своих международных обязательств», - сказал Гаджизаде.
Он также отметил, что Военная прокуратура Азербайджана сообщила о начале всестороннего расследования с целью установления подлинности видео, которые были распространены в соцсетях в сентябре 2021 года во время боевых действий при предотвращении провокации Армении, времени и места съемок, личностей военнослужащих, и соответствующие сведения об этом были представлены в соответствующие учреждения, в том числе мандатариям ООН. Работа в этом направлении продолжается.
«На протяжении почти 30 лет армянская сторона злоупотребляла в своих целях процессом политико-правового урегулирования прошлого конфликта, а также приверженностью Азербайджана этому процессу. Как во время оккупации и Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период посредством различных провокаций армянская сторона совершила в отношении гражданского населения Азербайджана, женщин и детей серьезные нарушения международного гуманитарного права, равносильные тяжким военным преступлениям и преступлениям против человечества», - подчеркнул представитель МИД.
По его словам, правительство Армении не предприняло никаких практических мер для предотвращения военных преступлений или привлечения к ответственности определенных лиц за совершенные преступления и не выразило намерения в этом направлении. Об этом также упоминалось в докладе многих международных организаций и спецдокладчика Совета Европы.
«Принимая во внимание вышеизложенное, мы решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных претензий. Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства, а лица, виновные в многочисленных военных преступлениях, привлекались к ответственности перед законом», - отметил Гаджизаде.