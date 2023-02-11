«Это заявление армянской стороны является еще одним примером лицемерия страны, которая на протяжении десятилетий проводила агрессивную политику, попирала основные права почти миллиона азербайджанцев, совершала многочисленные военные преступления и массовые расправы над военными и гражданскими лицами. К сожалению, в этих целях сейчас Армения злоупотребляет правозащитными механизмами ООН, в том числе Управлением Верховного комиссара по правам человека, договорными органами и мандатариями, ведет лживую пропаганду», - сказал Гаджизаде.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что Азербайджан якобы проигнорировал письмо мандатариев Совета ООН по правам человека, в котором к правительству Азербайджана предъявлялось требование дать разъяснения относительно «военных преступлений», якобы совершенных Вооруженными силами Азербайджана.

По его словам, армянская сторона в искаженном виде использует очередной запрос мандатариев ООН к Азербайджану.

«Тем самым Ереван хочет прикрыть военные преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и азербайджанцев, и отвлечь внимание международного сообщества», - отметил он.

Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан всегда серьезно относился к своим международным обязательствам, и в этом контексте верен своим обязательствам, вытекающим из международных конвенций и международного гуманитарного права.

«В отличие от Армении, Азербайджан расследует некоторые утверждения о нарушении требований международного гуманитарного права во время военных операций и отвечает на соответствующие запросы в рамках своих международных обязательств», - сказал Гаджизаде.

Он также отметил, что Военная прокуратура Азербайджана сообщила о начале всестороннего расследования с целью установления подлинности видео, которые были распространены в соцсетях в сентябре 2021 года во время боевых действий при предотвращении провокации Армении, времени и места съемок, личностей военнослужащих, и соответствующие сведения об этом были представлены в соответствующие учреждения, в том числе мандатариям ООН. Работа в этом направлении продолжается.

«На протяжении почти 30 лет армянская сторона злоупотребляла в своих целях процессом политико-правового урегулирования прошлого конфликта, а также приверженностью Азербайджана этому процессу. Как во время оккупации и Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период посредством различных провокаций армянская сторона совершила в отношении гражданского населения Азербайджана, женщин и детей серьезные нарушения международного гуманитарного права, равносильные тяжким военным преступлениям и преступлениям против человечества», - подчеркнул представитель МИД.

По его словам, правительство Армении не предприняло никаких практических мер для предотвращения военных преступлений или привлечения к ответственности определенных лиц за совершенные преступления и не выразило намерения в этом направлении. Об этом также упоминалось в докладе многих международных организаций и спецдокладчика Совета Европы.

«Принимая во внимание вышеизложенное, мы решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных претензий. Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства, а лица, виновные в многочисленных военных преступлениях, привлекались к ответственности перед законом», - отметил Гаджизаде.