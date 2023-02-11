В Киеве рассказали, возможен ли захват Одессы

Он подчеркнул, что подойти с моря к Одессе россияне просто не могут.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство в Черном море. Но мы лишили их этой возможности", - отметил министр.

По его словам, Россия лишилась возможности взять Одессу еще с момента затопления крейсера "Москва". К тому же врага, который может двинуться с моря, ждут противокорабельные комплексы "Гарпун". Именно поэтому у россиян нет "никаких шансов подойти к Одессе с моря", отметил Резников.

Столько же возможностей у ВС РФ и относительно вероятной атаки по суше - первоначально им потребуется преодолеть реку Днепр, за которую их отбросили после освобождения Херсона, пройти часть Херсона и Николаевской области. Однако этот план не удался еще в первый год войны.