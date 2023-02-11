Телефоны, ноутбуки, пистолеты: в Турции прошли аресты мародеров

Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 98 человек, которых подозревают в грабежах поврежденных в результате землетрясения зданий и в телефонном мошенничестве, передает Anadolu со ссылкой на источники в службе безопасности.

По словам собеседников агентства, 40 человек арестовали по подозрению в разграблении зданий в провинции Хатай на юге Турции. У подозреваемых изъяли $11 тыс., 70 тыс. турецких лир ($3,7тыс.), 20 мобильных телефонов, 8 ноутбуков, 5 бытовых приборов, 6 пистолетов и 3 винтовки, а также драгоценности и банковские карты, уточняют источники.