В Германии запланирована встреча глав МИД G7 по Украине

Япония в качестве председателя Группы семи (G7) намерена провести встречу министров иностранных дел объединения в Германии 18 февраля.

Об этом сообщила газета Yomiuri.

С 17 по 19 февраля в административном центре Баварии будет проходить ежегодная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Япония будет представлена на ней министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси и планирует воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать переговоры глав МИД G7, поясняет издание.

По ее данным, министры иностранных дел могут обсудить меры по поддержке Украины и санкции в отношении России.

Кроме того, Япония рассчитывает согласовать проведение онлайн-саммита G7, приуроченного к годовщине начала войны России в Украине.