Автоколонна гумпомощи МЧС прибыла в Кахраманмараш фото; видео
Отправленная 10 февраля Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана очередная колонна с гуманитарной помощью в целях поддержки ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции прибыла в Кахраманмараш.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.
В состав автоколонны вошли 16 автомобилей спецназначения.
Гуманитарная помощь с палатками и обогревателями передана по назначению.
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