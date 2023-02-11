Автоколонна гумпомощи МЧС прибыла в Кахраманмараш фото; видео

Отправленная 10 февраля Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана очередная колонна с гуманитарной помощью в целях поддержки ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции прибыла в Кахраманмараш.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

В состав автоколонны вошли 16 автомобилей спецназначения.

Гуманитарная помощь с палатками и обогревателями передана по назначению.