В Грузии произошли землетрясения

Два землетрясения интервалом в 14 минут произошли в Грузии в административном крае Гурия.

Об этом сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 12:07 по местному времени (совпадает с бакинским), магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в селе Гоми к юго-востоку от города Озургети.

Повторные толчки были зафиксированы в 12:21. Их магнитуда составила 3,6. Эпицентр также был в селе Гоми. Землетрясение ощущалось также в Батуми и Кобулети.

Это уже третье землетрясение в Гурии за последние два дня. В субботу у курорта Бахмаро произошло землетрясение магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.