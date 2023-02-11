Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова: «Я напомню, что в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года четко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору».

Российская внешняя политика в регионе Дальнего Востока в последние годы была, как ни покажется это удивительным, сравнительно терпимой. Кремль традиционно на этот регион внимания не обращал.

Здесь все было понятно. Есть два центра силы – Китай и Япония. Соответственно, осмысленная политика России здесь, учитывая ее вторичность, заключалась в том, чтобы играть на противоречии этих двух держав, попутно поддерживая выгодные экономические связи с Южной Кореей. Это и было то единственное, чем можно было здесь реально заниматься.

Переговоры по мирному договору с Японией, включающей в себя решение судьбы двух островов Курильской гряды, всегда вызывали повышенное внимание Китая, который на положительные перспективы заключения такого договора смотрел крайне неодобрительно. Кроме того, заключение такого договора вполне могло бы привести к сближению Москвы и Токио, хотя бы в экономической сфере, что для Пекина тоже было крайне нежелательным.

А вот Японии мирный договор и решение проблемы «северных территорий», которые она до сих пор считает оккупированными, были крайне необходимы. Более того, она искренне готова была платить за это Москве – инвестициями, технологиями, товарами. К тому же – поддержанием если не дружбы, то хотя бы добрососедских отношений.