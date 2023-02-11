Вместо Курил американские ракеты на Дальнем Востоке новый поворот
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова: «Я напомню, что в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года четко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору».
Российская внешняя политика в регионе Дальнего Востока в последние годы была, как ни покажется это удивительным, сравнительно терпимой. Кремль традиционно на этот регион внимания не обращал.
Здесь все было понятно. Есть два центра силы – Китай и Япония. Соответственно, осмысленная политика России здесь, учитывая ее вторичность, заключалась в том, чтобы играть на противоречии этих двух держав, попутно поддерживая выгодные экономические связи с Южной Кореей. Это и было то единственное, чем можно было здесь реально заниматься.
Переговоры по мирному договору с Японией, включающей в себя решение судьбы двух островов Курильской гряды, всегда вызывали повышенное внимание Китая, который на положительные перспективы заключения такого договора смотрел крайне неодобрительно. Кроме того, заключение такого договора вполне могло бы привести к сближению Москвы и Токио, хотя бы в экономической сфере, что для Пекина тоже было крайне нежелательным.
А вот Японии мирный договор и решение проблемы «северных территорий», которые она до сих пор считает оккупированными, были крайне необходимы. Более того, она искренне готова была платить за это Москве – инвестициями, технологиями, товарами. К тому же – поддержанием если не дружбы, то хотя бы добрососедских отношений.
Причем Токио был склонен и к серьезным компромиссам. От России он не требовал всего и сразу, и уж тем более – возвращения всех четырех островов Курильской гряды. Как писал в своих мемуарах покойный ныне Синдзо Абэ, «если Япония будет настаивать на возвращении всех Курил, то не вернет их никогда».
Поэтому Токио ближе к концу 2018 года предложил Москве вариант совместного управления и ведения хозяйственной деятельности над спорными островами в обмен на значительные инвестиции в российскую экономику. При том, что юрисдикция над этими территориями оставалась бы российской.
Все всегда понимали, что российско-японские переговоры по данному поводу носили в себе элемент карнавала и игры. Но с появлением японского предложения-2018 вероятность заключения договора стала явно ненулевой. Вернемся к мемуарам Синдзо Абэ, который по этому поводу написал: «В 2018 году отношения России и Японии [по поводу решения вопроса о северных территориях] были наиболее близкими».
Но вмешалась «патриотическая общественность». По России прокатились митинги, причем до сих пор неизвестно, кем они были проплачены. То ли «китайской партией» в России, то ли еще кем-то – теперь уже не важно. Главное, что наметившийся прогресс на российско-японских переговорах был сорван и они опять превратились в игру с элементами карнавала.
В эту игру можно было играть долго и совершенно безрезультатно, но здесь как раз тот случай, когда движение – главное. Шанс что-то выторговать у Токио и иметь козырь на переговорах с Пекином все равно оставался. И вот теперь его убили напрочь. Лишив себя козыря на переговорах с Китаем и полностью смирившись с перспективой его «удушающих» объятий. Серьезно осложнив и без того непростые отношения с Токио, и сделав японцев более отзывчивыми к предложениям США разместить вблизи российских границ ракеты средней и малой дальности.