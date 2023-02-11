Какая погода будет завтра?
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны осадки.
Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем - 5-8° тепла.
Атмосферное давление повысится с 766 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны осадки, в горах – снег. Временами туман, ветер западный.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 13-18° мороза, днем - 3-8° мороза.
Ночью и утром в горных районах на дорогах ожидается гололедица.