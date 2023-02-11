Сийярто: Венгрия будет добиваться прекращения огня в Украине

"Жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров в Украине", - сказал он.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на радиостанции Kossuth.

По оценке главы МИД, последние события свидетельствуют о затягивании конфликта и "это худшая из всех возможных новостей".

"Необходимо спасать жизни людей, а жизни может спасти только мир", - убежден Сийярто.

Глава МИД не видит сейчас "более важной задачи, чем эта".