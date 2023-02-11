Президент Польши о том, что бы он сказал Путину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что при встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предупредил бы его о неприятных для Москвы итогах конфликта в Украине.

"Что бы я сказал Владимиру Путину? Я бы сказал ему, что рано или поздно это плохо закончится для него, потому что я верю, что мир будет един и останется на стороне честности и справедливости. А честность и справедливость на стороне Украины", - сказал Дуда в интервью BBC.