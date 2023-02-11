Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 14:25

Спустя 30 лет впервые открылась сухопутная граница между Турцией и Арменией. Накануне в Армении пять крупнотоннажных грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения въехали на территорию Турции из пункта пропуска Аликан и двинулись в сторону зоны стихийного бедствия. На пограничном переходе Аликан армянскую делегацию встретили начальник управления по чрезвычайным ситуациям Игдырского района Бурхан Чоллю и местное командование турецкой жандармерии. После завершения официальных процедур автомобили с гуманитарной помощью из Армении пересекли границу вместе с армянскими спасателями.

В последний раз турецко-армянская сухопутная граница открывалась в 1993 году по приказу Сулеймана Демиреля - для отправки зерновой помощи из Турции в Армению. Так, в начале 1993 года между тогдашним президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и Демирелем начались контакты с целью прекращения войны в Карабахе. Турецкая сторона с согласия Баку в качестве знака доброй воли и гуманитарной акции отправила зерно в столкнувшуюся с нехваткой хлеба Армению. Сейчас спустя 30 лет Армения направляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. И это не только гуманитарный шаг. Понятно, что Армения стремится нормализовать отношения с Турцией: она использует стихийное бедствие как возможность для продвижения данного процесса. Так, с начала 2021 года между Турцией и Арменией велись переговоры на уровне спецпредставителей по нормализации отношений: однако стороны смогли добиться лишь незначительного прогресса в вопросе открытия границ. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что турецко-армянская нормализация вплотную зависит от перспективы карабахского урегулирования. В связи с этим трудно сказать, как повлияют временно открытые в связи с землетрясением сухопутные границы на нормализацию армяно-турецких отношений. Тем временем спецпредставитель Турции по переговорам с Арменией Сердар Кылыч в своем Twitter поблагодарил армянскую сторону за оказанную гуманитарную помощь.