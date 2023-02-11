Украина ввела санкции против 200 физлиц, связанных с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях против 200 физических лиц, связанных с Россией.
Соответствующий документ вместе с решением СНБО и приложением к нему обнародован на сайте главы государства.
В решении уточняется, что санкции вводятся на основании внесенных СБУ предложений.
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