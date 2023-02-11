Азербайджанская диаспора присоединилась к помощи Турции

Активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в мусульманских странах, активно участвуют в кампании помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Так, по инициативе проживающих в Пакистане Шахлы Исаевой и ее супруга члены пакистанского отделения TUMSIAD (Объединения турецких производителей) перечислили на счет посольства Турции в этой стране 93,5 тыс. манатов ($55,3 тыс.).

При организационной поддержке Нураны Гусейновой и Гасанаги Гурбана, проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах, азербайджанская община этой страны передала дипломатическим представительствам Турции 925 манатов наличными и продукты питания, одежду, постельные принадлежности и гигиенические средства на сумму 1 527 манатов ($626).

Наши соотечественники Гамид Гаджиев, Руслан Гаралов и Эльмаддин Бабаев, проживающие в Омане, также перечислили средства на счет AFAD для помощи пострадавшим от землетрясения.