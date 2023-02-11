В Турции арестуют более 130 сотрудников стройкомпаний

"В Министерстве юстиции Турции также заявили, что правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность (за обрушение зданий – ред. ), при этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие здания", - отмечает АР.

В Турции выписаны ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые возводили ряд домов, рухнувших во время мощных землетрясений, сообщает Associated Press (АР).

Агентство напоминает, что накануне Минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания.

Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции, которое произошло в понедельник, стали более 24,6 тыс. человек.