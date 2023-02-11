Швейцарский Credit Suisse заблокировал миллиарды российских активов

Хотя официально в Швейцарии в связи с событиями в Украине заморожены 7,5 млрд франков (около $8,1 млрд), Credit Suisse заблокировал 17,6 млрд, что составляет треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарии, отмечают издания.

Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Что касается остальных 13,6 млрд, то речь идет об активах, принадлежащих лицам, которые попали под санкции в других государствах, а также о средствах российского Центробанка и государства, указывают Tan и Sonntags Zeitung.