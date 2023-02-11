Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневном отчете разведки.

Российская армия понесла крупнейшие потери с начала войны в Украине в течение последних двух недель.

«Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны», - указывается в отчете.

На протяжении последней недели Россия теряла в среднем по 824 солдата в день. Это самый высокий показатель с марта прошлого года. Он более чем в 4 раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

Рост потерь среди русских, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте. В качестве примера британские военные приводят действие российских военных в Угледаре и Бахмуте.