Россия понесла крупнейшие потери разведданные
Российская армия понесла крупнейшие потери с начала войны в Украине в течение последних двух недель.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневном отчете разведки.
Такие выводы ведомство сделало на основе отчета украинского Генштаба.
«Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны», - указывается в отчете.
На протяжении последней недели Россия теряла в среднем по 824 солдата в день. Это самый высокий показатель с марта прошлого года. Он более чем в 4 раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.
Рост потерь среди русских, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте. В качестве примера британские военные приводят действие российских военных в Угледаре и Бахмуте.
Update: Chart showing daily average Russian losses as at February 2023. Source: General Staff of the Ukraine Armed Forces. pic.twitter.com/V0j2Cb2caS— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2023