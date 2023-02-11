Байрамов: Баку поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

Палестинский вопрос был решен в соответствии с международно-правовыми нормами, Уставом Организации Объединенных Наций (ООН) и соответствующими резолюциями.

Об этом заявил на Международной конференции Лиги арабских государств "Поддержка города Гудс (Иерусалим) и его населения" в Каире министр иностранных дел Джейхун Байрамов, говорится в сообщении МИД АР.

Министр отметил важность продолжения совместных дипломатических усилий для достижения международного консенсуса в решении палестинского вопроса.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств и выразил уверенность, что защита Иерусалима, где находятся святыни трех религий, будет способствовать мирному сосуществованию здесь населения в будущем.