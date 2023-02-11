Какие дома устояли в Турции?

Государственное управление жилищного строительства Турции (TOKİ) построило в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, 133 759 домов. Ни один из них не рухнул во время подземных толчков, сообщают турецкие СМИ.

Строения не только устояли на месте, они даже пригодны для жилья.

TOKİ строило школы, мечети и здания для сил правопорядка, которые возводились на сейсмостойком плавающем фундаменте.