Какие дома устояли в Турции?
Государственное управление жилищного строительства Турции (TOKİ) построило в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, 133 759 домов. Ни один из них не рухнул во время подземных толчков, сообщают турецкие СМИ.
Строения не только устояли на месте, они даже пригодны для жилья.
TOKİ строило школы, мечети и здания для сил правопорядка, которые возводились на сейсмостойком плавающем фундаменте.
Заведующий кафедрой гражданского строительства инженерного факультета Университета Неджметтина Эрбакана Хасан Хюсню Коркмаз пояснил, что эти дома построены как опалубка для туннелей. Вся система состоит из сдвиговых стен, и при использовании туннельной формовки землетрясения для зданий не страшны.
Если фундамент домов создан квалифицированными инженерами-строителями с использованием сейсмоустойчивых технологий, ожидается повреждение кирпичей или стен внутри здания. Полного обрушения не будет.