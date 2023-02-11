Лавров: США против дружбы России и Украины

Плохо, когда кто-то из тех, кто может влиять на мировые процессы, решает не помогать отношениям дружбы, а подрывать ее перспективы и насаждать вражду.

Об этом в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме «Россия и мир», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По его словам, «сейчас все думаем о происходящем вокруг Украины» и «десятилетия назад американские политологи и политики, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности (в 1977-1981 гг.) Збигнев Бжезинский прямо декларировал задачу не допустить дружбы между Россией и Украиной в любых обстоятельствах».