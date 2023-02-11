Лавров: США против дружбы России и Украины
Плохо, когда кто-то из тех, кто может влиять на мировые процессы, решает не помогать отношениям дружбы, а подрывать ее перспективы и насаждать вражду.
Об этом в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном», посвященного теме «Россия и мир», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД РФ.
По его словам, «сейчас все думаем о происходящем вокруг Украины» и «десятилетия назад американские политологи и политики, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности (в 1977-1981 гг.) Збигнев Бжезинский прямо декларировал задачу не допустить дружбы между Россией и Украиной в любых обстоятельствах».
«Он говорил буквально следующее: Россия с Украиной – это великая держава, Россия без Украины – не очень заметный региональный игрок. Цинично, нагло, откровенно. Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала», - сказал Лавров.
«Американцы никогда не были искренними, - продолжил глава МИД. - Даже когда после распада Советского Союза казалось, что отношения между США и нашей страной обретают новые качества. С того самого времени они стали проводить курс на то, чтобы, если не допустить, то максимально ослабить дружеские связи между Российской Федерацией и другими бывшими советскими союзными республиками. Из Украины делали врага вместо того, чтобы поощрять дружбу, всегда лежавшую в основе отношений украинского и русского народов, начиная с XVII века, когда Переяславская Рада засвидетельствовала воссоединение наших стран и народов. Запад это не устраивало».