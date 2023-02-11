Москва и Хартум согласовали создание военной базы в Порт-Судане

Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой будут находиться 300 российских моряков и до четырех кораблей в том числе с атомными двигателями.

Источники Associated Press сообщают, что все опасения по поводу соглашения были устранены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Судан согласовал создание военной базы на берегу Красного моря.

Соглашение заключается на 25 лет с возможностью продления на 10.

Россия получит порт с быстрым доступом к Индийскому океану. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием.

Судан – одна из немногих стран, признавших аннексию Россией Крыма.

О том, что Москва и Хартум подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре 2020 года.

По данным США, российские наемники из ЧВК «Вагнер» занимаются в Судане и других африканских странах эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Москва эти обвинения отвергает.