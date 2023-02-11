Жуткие кадры: взлетно-посадочная полоса в аэропорту Хатая
"Роскосмос" опубликовал сделанный спутником снимок разрушенной в результате землетрясения взлетно-посадочной полосы аэропорта в провинции Хатай на юго-востоке Турции.
Фото размещено в официальном Telegram-канале госкорпорации.
"Спутник "Канопус-В" снял аэропорт Хатай после серии землетрясений", - говорится в подписи к снимку.
На нем видно, что обширная территория вокруг аэропорта была подтоплена. Для сравнения к публикации прикреплена фотография, сделанная в декабре 2021 года.
6 февраля телеканал CNN Türk сообщил, что мощное землетрясение полностью разрушило единственную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хатая.