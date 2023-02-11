Доха заинтересована в расширении сотрудничества с Баку
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Египет встретился с государственным министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи, говорится в сообщении МИД АР.
В ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
Было выражено удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества, подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне между странами важны с точки зрения дальнейшего развития отношений.
Кроме того, стороны подчеркнули эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром в рамках международных организаций и платформ, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.
Также были затронуты вопросы повестки дня совместной межправкомиссии. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма, культуры и в других сферах.
Катарской стороне была предоставлена информация о благоприятной бизнес-среде и экономическом потенциале Азербайджана.
Состоялся обмен мнениями об активных деловых отношениях между бизнес-кругами двух стран.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.
Катарская сторона выразила заинтересованность во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.