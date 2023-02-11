Доха заинтересована в расширении сотрудничества с Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Египет встретился с государственным министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи, говорится в сообщении МИД АР.

В ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества, подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне между странами важны с точки зрения дальнейшего развития отношений.