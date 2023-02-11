В рамках визита в Каир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером аль-Сабахом, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Байрамов подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы. Он отметил, что Азербайджан намерен и в дальнейшем расширять сотрудничество с Кувейтом.

Министр констатировал успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений и подчеркнул важность сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Главы МИД обменялись мнениями о дальнейших планах в рамках совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и Кувейта, сопредседателями которой они являются, и о Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который планируется провести в Баку в марте.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах туризма, науки, образования, культуры и в других сферах.