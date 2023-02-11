В турецком Хатае погибла азербайджанка и ее семья фото
В Хатае на юге Турции при землетрясении погибла азербайджанка и ее семья.
Информация об этом распространилась в соцсетях.
Сообщается, что погибшие – уроженка города Ширван Малейка Рустамли (Кылыч), ее супруг Мюнир Кылыч и 5-летний сын Батухан.
Тела погибших извлечены из-под завалов в Хатае, в настоящее время осуществляется подготовка к похоронам.
Поминальные мероприятия пройдут в Ширване.
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