Ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд
Землетрясения 6 февраля нанесли экономике Турции ущерб в размере более $84 млрд.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции.
"Ожидается, что два сильных землетрясения, унесшие жизни более 24 тыс. человек (более 29,6 тыс. по последним данным – ред.) в Турции, приведут к потерям для национальной экономики в размере более $84 млрд, или около 10% ВВП", - приводит агентство подсчеты конфедерации.
По ее оценке, ущерб жилым строениям составил $70,8 млрд.
Кроме того, последствия землетрясений приведут к снижению доходной части бюджета страны на $10,4 млрд.
Еще $2,9 млрд будут стоить турецкой экономике потери в рабочей силе.
Выкладки конфедерации выше, чем расчеты других экономистов. Многие эксперты сходятся во мнении о преждевременности подводить окончательные итоги последствий стихийного бедствия.