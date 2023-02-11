В штабе спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше состоялось совещание с представителями Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, говорится в сообщении МЧС АР.

На совещании были обсуждены оперативная обстановка и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Также были рассмотрены вопросы, связанные со строительством палаток, отправленных МЧС в Турцию по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева для размещения людей, пострадавших от землетрясения.