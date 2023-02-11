Аэропорт Хатая возобновил работу фото

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что аэропорт Хатая на юге страны возобновил работу после восстановления взлетно-посадочной полосы, поврежденной в результате землетрясений, сообщает Anadolu.

Министерство также поделилось кадрами до и после восстановления взлетно-посадочной полосы.

«Повреждения на взлетно-посадочной полосе устранены. Аэропорт возобновил работу», - говорится в сообщении.