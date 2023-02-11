В Киеве заявили, что Россия не готова к новой волне мобилизации
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины считает, что Россия не готова ко второй волне мобилизации и отсрочит ее.
"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal, слова которого приводит пресс-служба ГУР на сайте ведомства.
Он отметил, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые обнажила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество боеспособных офицеров, способных обучить огромный наплыв неподготовленных людей.