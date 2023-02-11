Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:32

Конгресс США затягивает обсуждение вопроса о повышении потолка госдолга, что приводит федеральное правительство в неподдельное отчаяние. «Если не будет принято решение повысить потолок госдолга, - предупредила министр финансов США Джанет Йеллен - то страна столкнется с экономической и финансовой катастрофой». По словам Йеллен, начиная 1789 года США исправно платили свои долги. «Каждый ответственный конгрессмен должен согласиться с повышением потолка, - заявила она. - Тут не о чем вести переговоры. Конгресс должен проявить ответственность и сделать это».

Но призывы министра финансов тонут в неодобрительном гуле американских законодателей. Белый дом и Конгресс по-прежнему не могут найти общий язык в жизненно важном для страны вопросе. Республиканская партия, контролирующая в настоящее время Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита госдолга, последовательно выступая за сокращение государственных расходов. Haqqin.az уже писал, что 19 января, в связи с достижением лимита заимствований, установленного законом на уровне 31,4 триллиона долларов, Министерство финансов США, дабы избежать дефолта, задействовало чрезвычайные меры. В частности, речь идет об отказе от ряда категорий бюджетных расходов, которые были перенесены на более поздний срок. Уже тогда Йеллен призвала Конгресс немедленно согласовать повышение потолка госдолга или приостановить его действие, чтобы не подрывать доверие цивилизованного мира к кредитоспособности Соединенных Штатов. Месяцем раньше Джанет Йеллен официально предупредила Конгресс, что, с учетом чрезвычайных мер, наличных средств, имеющихся в распоряжении Министерства финансов, должно хватить только до начала июня.

Напомним, что потолок государственного долга, впервые введенный в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину после достижения определенного уровня госдолга или наступления определенной даты выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять обычные бюджетные выплаты, в том числе, покрытие различных социальных расходов. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства в выплате долгов и процентов по уже взятым обязательствам. Определенные надежды на выход из тупика связывались со встречей президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, состоявшейся в начале текущего месяца. Тогда Байден ясно дал понять Маккарти, что задача и долг законодателей - не допустить беспрецедентного дефолта, который приведет страну к экономической катастрофе. Но, судя по коммюнике Белого дома по итогам встречи, в котором отмечалось, что стороны «договорились продолжить беседу», стало ясно, что до окончательного решения проблемы еще далеко. В то же время, о том, что ситуация достигла критической точки, свидетельствует последнее выступление в Экономическом клубе Вашингтона Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной система (ФРС), выполняющей функции Центробанка США, заявившего, что ФРС вряд ли сможет защитить национальную экономику от последствий, если Конгресс не согласует повышение потолка госдолга.