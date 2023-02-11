Пакистан отправил Киеву более 10 тысяч снарядов для «Градов»

Снаряды поступят в Украину через немецкий порт Эмден с последующим транзитом через Польшу, сообщили изданию профильные источники.

Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов, предназначенных для использования РСЗО «Град».

По их словам, снаряды были отправлены из пакистанского порта Карачи в начале февраля.

Другой источник, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание на то, что Пакистан и ранее поставлял вооружение в Украину, при этом просил Россию о снижении цены на нефть.

Издание напоминает, что первым сообщило о том, что Пакистан увеличил поставки боеприпасов и других средств обороны через третьи страны, граничащие с Украиной. Судоходная компания Project Shipping из Карачи в прошлом месяце способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, сообщает ET.

В прошлом месяце пакистанские артиллерийские фабрики через Карачи отправили еще одну партию из 50 тысяч боеприпасов. Сообщается, что грузы из Пакистана переправляются в Украину через польский Гданьск.