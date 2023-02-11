Пакистан отправил Киеву более 10 тысяч снарядов для «Градов»
Пакистан отправил Украине более 10 тысяч снарядов, предназначенных для использования РСЗО «Град».
Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.
Снаряды поступят в Украину через немецкий порт Эмден с последующим транзитом через Польшу, сообщили изданию профильные источники.
По их словам, снаряды были отправлены из пакистанского порта Карачи в начале февраля.
Другой источник, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание на то, что Пакистан и ранее поставлял вооружение в Украину, при этом просил Россию о снижении цены на нефть.
Издание напоминает, что первым сообщило о том, что Пакистан увеличил поставки боеприпасов и других средств обороны через третьи страны, граничащие с Украиной. Судоходная компания Project Shipping из Карачи в прошлом месяце способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, сообщает ET.
В прошлом месяце пакистанские артиллерийские фабрики через Карачи отправили еще одну партию из 50 тысяч боеприпасов. Сообщается, что грузы из Пакистана переправляются в Украину через польский Гданьск.