ВОЗ: Почти 8,5 тысячи человек погибли после землетрясений в Сирии
В Сирии после землетрясения погибли около 8,5 тыс. человек.
Об этом 12 февраля сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, погибло около 4 тысяч и ранены 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи погибших и 7,5 тысячи раненых», - заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.
Накануне Минздрав Сирии сообщал, что число жертв составило 1 408, еще 2 341 человек пострадал.
Сегодня же агентство Anadolu сообщило о 3 574 погибших в Сирии.