Военный корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер и его коллеги попали под минометный обстрел в Бахмуте, сообщает Bild.

Как пишет издание, мины начали взрываться примерно в 200 метрах от съемочной группы. Журналистам удалось добраться до укрытия, где они продолжили съемку.

В репортаже показано, что несмотря на постоянную угрозу жизни, в городе остаются мирные жители, в том числе с детьми, большинство из которых прячутся в подвалах.