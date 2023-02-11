Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником - бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов избирателей.

После обработки 99,5% бюллетеней Христодулидис заручился поддержкой 51,9% голосов, а Маврояннис - 48,1%.

Таким образом, бывший руководитель внешнеполитического ведомства стал недосягаем для своего конкурента, который уже признал свое поражение.

*** 21:12

Бывший министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис лидирует на выборах президента страны после подсчета около 90% голосов избирателей.

Христодулидис на 3,4% опережает своего конкурента - бывшего главного переговорщика греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпреда Кипра при ООН Андреаса Мавроянниса.

По данным избирательной комиссии, распространенном в пресс-центре выборов после обработки 80,8% бюллетеней, за Христодулидиса отдали голоса 51,7% пришедших на выборы, за Мавроянниса - 48,3%.

*** 20:40

Бывший министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис лидирует на выборах президента республики с результатом от 50,5 до 53,5% голосов избирателей.

Таковы данные exit poll, проведенного по заказу Кипрской телерадиовещательной корпорации (RIK).