В Конгрессе США заявили, что продолжат оказывать помощь Киеву

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) уверен в том, что американский законодательный орган продолжит выделять помощь Украине, несмотря на внесенную на этой неделе группой его однопартийцев резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую поддержку Киева.

"Я продолжаю считать, что множество законодателей в обеих партиях, абсолютное большинство, поддерживает это", - заявил он в эфире телеканала CBS.

"У нас есть группировки на левом и правом флангах, которые не поддерживают Украину", - признал Маккол в ответ на просьбу прокомментировать внесенную группой республиканцев резолюцию.