В США начали расследование в отношении компании Илона Маска

Ранее на этой неделе группа по защите животных «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM) в письме министру транспорта США Питу Буттиджичу заявила, что получила документы, свидетельствующие о том, что в 2019 году Neuralink могла ненадлежащим образом обращаться с устройствами, извлеченными из мозгов приматов, на которых могли быть вирус герпеса B и устойчивые к антибиотикам патогены, включая стафилококк и клебсиеллу.

Проверка связана с обвинениями в ненадлежащей упаковке и транспортировке оборудования, которое могло быть заражено опасными для человека патогенами, сообщает CNBC со ссылкой на представителя министерства.

PCRM получила доступ к этим документам через запрос публичной информации от Калифорнийского университета в Дэвисе, который был партнером Neuralink с 2017 по 2020 годы. CNBC ознакомился с полученными данными. Они содержат, в частности, имейлы одного из сотрудников университета, утверждавшего, что работники Neuralink не прошли необходимое обучение, чтобы обращаться с потенциально опасными материалами, но «всегда с радостью» упаковывали и отправляли их.

«Поскольку аппаратные компоненты эксплантированного нейронного устройства не были запечатаны и оно не было продезинфицировано перед тем, как покинуть Центр приматов, оно представляет опасность для любого, кто потенциально может вступить в контакт с устройством. Простая маркировка «опасно» не учитывает риск потенциального заражения герпесом B», - написал сотрудник университета в одном из имейлов.

В другом письме говорилось о том, что три эксплантированных Neuralink устройства прибыли в «открытой коробке без вторичного контейнера», что подвергло риску заражения сотрудников университетского Центра приматов.

Представитель Минтранса сообщил CNBC, что расследование возможных нарушений правил перевозки опасных материалов является «стандартной практикой». Он добавил, что ведомство начало «стандартное расследование для обеспечения соблюдения правил и общественной безопасности работников и населения» на основе информации, полученной от PCRM. В Neuralink на запрос телеканала не ответили.