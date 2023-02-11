Объекты, сбитые на этой неделе в небе над Канадой и штатом Аляска, не были сильно похожи на китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, в том числе были намного меньше по размеру.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, которое распространило агентство Reuters.