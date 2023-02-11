Сбитые над Аляской и Канадой объекты отличались от китайского аэростата белый дом
Объекты, сбитые на этой неделе в небе над Канадой и штатом Аляска, не были сильно похожи на китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, в том числе были намного меньше по размеру.
Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, которое распространило агентство Reuters.
"Эти объекты не были очень сильно похожи на аэростат КНР и были намного меньше. Мы не будем давать их окончательную характеристику до тех пор, пока не соберем их обломки. Над этим мы сейчас работаем", - заявил он.
Ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, ссылаясь на выводы СНБ, заявлял о том, что уничтоженные на этой неделе шары значительно уступали в размерах китайскому аэростату, сбитому у побережья Южной Каролины, и находились на высоте порядка 12 км, что несет угрозу для функционирования гражданской авиации.